Esercitazioni tattiche sotto la pioggia, giovedì nuovo mattutino

Mattutino sotto la pioggia per la Sampdoria che continua la fase di preparazione alla sfida con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Sul prato superiore del “Mugnaini” Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche e per il possesso. Con il gruppo anche Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Mattia Viti. Lorenzo Malanca prosegue il proprio iter di recupero. Domani, giovedì, si replica: nuova seduta in agenda al mattino.