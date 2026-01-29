Forza e trasformazione per la Samp, prima per Di Pardo

La Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Forza in palestra, quindi trasformazione sul campo sotto forma di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, sprint e palle inattive: questo il menù della seduta pomeridiana andata in scena sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco e alla quale ha preso parte, per la prima volta con i nuovi compagni, anche Alessandro Di Pardo. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Mattia Viti. Lorenzo Malanca prosegue il proprio iter di recupero. Domani, venerdì, è in programma al mattino la rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.