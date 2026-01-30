U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Gara agonistica, affrontiamo lo Spezia con lucidità»

News

Gregucci: «Gara agonistica, affrontiamo lo Spezia con lucidità»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Sampdoria-Spezia, 22.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Forza e trasformazione per la Samp, prima per Di Pardo

29 Gennaio 2026 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Spezia

29 Gennaio 2026 Team
Esercitazioni tattiche sotto la pioggia, giovedì pomeridiano

28 Gennaio 2026 Team