Sono ventritré i convocati di Gregucci per Sampdoria-Spezia

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con lo Spezia, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 22.a giornata della Serie BKT 2025/26. Prima chiamata per Manuel Cicconi (maglia numero 7) e Alessandro Di Pardo (maglia numero 29). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Vulikic.

Centrocampisti: Begić, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi.