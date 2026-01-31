Ricci fa esplodere il “Ferraris”: la Samp supera lo Spezia

Per il report della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 22.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria 1

Spezia 0

Reti: s.t. 45′ Ricci.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Hadžikadunić; Di Pardo, Conti (22′ s.t. Ricci), Henderson, Cicconi; Pafundi (11′ s.t. Begić), Cherubini (47′ s.t. Riccio); Brunori (22′ s.t. Coda).

A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Bellemo, Girelli, Giordano, Ferrari, Vulikic, Casalino.

Allenatore: Gregucci.

Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata (47′ s.t. Verde), Romano, Valoti (32′ Comotto), Adamo (13′ s.t. Aurelio); Artistico, Di Serio (32′ s.t. Vlahovic).

A disposizione: Mascardi, Loria, Fellipe Jack, Nagy, Soleri, Vignali, Bonfanti.

Allenatore: Donadoni.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Scatragli di Arezzo e Fontani di Siena.

Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Marini di Roma 1.

Note: espulsi al 40′ s.t. Palma e Vlahovic per reciproche scorrettezze; ammoniti al 30′ p.t. Cassata, al 38′ p.t. Valoti, al 2′ s.t. Hadžikadunić, al 5′ s.t. Hristov per gioco scorretto; 34′ p.t. Artistico ed Henderson, al 46′ s.t. Ricci per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.720 (incasso 46.573 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.