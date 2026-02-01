Due velocità al “Mugnaini”, da martedì testa al Modena

Dopo la vittoria sullo Spezia, la Sampdoria si è rimessa immediatamente all’opera in quel di Bogliasco. Angelo Gregucci e staff hanno diviso l’organico a disposizione in due gruppi: scarico, terapie e lavoro aerobico sul campo principale del “Mugnaini” per i titolari della sfida del “Ferraris” con i bianconeri, allenamento in palestra e a secco sul campo superiore del “Mugnaini” per tutti gli altri disponibili. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Mattia Viti. Lorenzo Malanca prosegue il proprio iter di recupero. Domani, lunedì, giornata di stacco: i blucerchiati si ritroveranno nel pomeriggio di martedì per iniziare a preparare la trasferta di Modena, in programma sabato al “Braglia” (ore 15.00).