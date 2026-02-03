U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: stop per Henderson e Palma, Modena senza Nador

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 22.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Brosco (Pescara), Frabotta (Cesena), Henderson e Palma (Sampdoria), Illanes (Carrarese), Nador (Modena), Palumbo (Palermo), Portanova (Reggiana), Tronchin (Südtirol), Vlahovic (Spezia).

Diffidati Sampdoria: Vulikic.

Due velocità al “Mugnaini”, da martedì testa al Modena

1 Febbraio 2026 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Modena-Samp

31 Gennaio 2026 Team
Ricci esulta: «Un gol per il gruppo, tre punti fondamentali»

31 Gennaio 2026 Team