Verso Modena-Samp: prima a Bogliasco per Pierini e Soleri

È iniziata a Bogliasco la preparazione della Sampdoria sulla strada che porta alla gara esterna in casa del Modena, in programma sabato allo stadio “Braglia” (ore 15.00). Abbracciati Nicholas Pierini ed Edoardo Soleri, ultimi arrivati nella finestra invernale del calciomercato, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta pomeridiana aperta in palestra, proseguita sul prato superiore del “Mugnaini” tra esercitazioni per il possesso e partitella e conclusa con una parte atletica. Infortunio alla spalla sinistra per Simone Giordano, uscito anzitempo dalla sfida in famiglia e da valutare nelle prossime ore. Lavori differenziati sul campo per Antonín Barák e Mattia Viti. Terapie per Fabio Depaoli e Salvatore Esposito. Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Permesso per Alex Ferrari. Domani, mercoledì, si replica con un altro allenamento al pomeriggio.

