Arbitri: Modena-Sampdoria affidata a Pezzuto di Lecce

La designazione arbitrale per Modena-Sampdoria, gara in programma sabato 7 febbraio (ore 15.00) al “Braglia” di Modena e valida quale 23.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.
Assistenti: Belsanti di Bari e Pascarella di Nocera Inferiore.
Quarto ufficiale: Frasynyak di Gallarate.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Gariglio di Pinerolo.

