Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

30.a Sampdoria vs Venezia (sabato 14 marzo 2026, ore 19.30)
31.a Carrarese vs Sampdoria (mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.00)
32.a Sampdoria vs Avellino (domenica 22 marzo 2026, ore 17.15)

