Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

Prosegue sotto la pioggia a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Modena, in programma sabato al “Braglia” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta pomeridiana a base di attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitelle a pressione, alla quale hanno preso parte anche Alex Ferrari e Mattia Viti. Terapie per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Simone Giordano (quest’ultimo in attesa di ulteriori accertamenti alla spalla sinistra). Percorso di recupero per Lorenzo Malanca. Domani, giovedì, nuovo appuntamento al pomeriggio.

