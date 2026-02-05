Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida di Modena, in programma sabato al “Braglia” (ore 15.00). Dopo una prima fase di attivazione in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano sul campo superiore del “Mugnaini” a base di torelli, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Differenziato di gestione per Matteo Palma; percorsi di recupero sul campo per Fabio Depaoli e Lorenzo Malanca. Terapie infine per Salvatore Esposito e Simone Giordano. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in pullman verso l’Emilia Romagna.