U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Modena-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Modena-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Modena-Sampdoria, 23.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_modena-sampdoria_match_program

altre news

Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

5 Febbraio 2026 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

4 Febbraio 2026 Team
Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata

4 Febbraio 2026 Team