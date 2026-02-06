U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Assembliamo la squadra e alziamo l’asticella fuori casa»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Modena-Sampdoria, 23.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

5 Febbraio 2026 Team
Opta Sports: il match program di Modena-Sampdoria

5 Febbraio 2026 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

4 Febbraio 2026 Team