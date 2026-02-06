Sono ventitré i convocati di Gregucci per Modena-Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Modena, in programma domani, sabato, al “Braglia” (ore 15.00) e valida quale 23.a giornata della Serie BKT 2025/26. Prima chiamata per Nicholas Pierini (maglia numero 77), Edoardo Soleri (maglia numero 92) e il Primavera Karim Diop (maglia numero 38). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.