U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Vinto con coraggio e sacrificio, ora il Palermo»

News

Gregucci: «Vinto con coraggio e sacrificio, ora il Palermo»

L’analisi del tecnico Angelo Gregucci al termine di Modena-Sampdoria, 23.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Brunori: «C’è entusiasmo, contento per gol e vittoria»

Brunori: «C’è entusiasmo, contento per gol e vittoria»

7 Febbraio 2026 Team
Brunori e Begić a segno, la Samp batte il Modena al “Braglia”

Brunori e Begić a segno, la Samp batte il Modena al “Braglia”

7 Febbraio 2026 Team
Sono ventitré i convocati di Gregucci per Modena-Sampdoria

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Modena-Sampdoria

6 Febbraio 2026 Team