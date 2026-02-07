U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Palermo

News

Archiviata la trasferta di Modena, i blucerchiati si ritroveranno al “Mugnaini” di Bogliasco già nella mattinata di domani, domenica, per cominciare a preparare la sfida con il Palermo in programma martedì 10 febbraio al “Ferraris” (ore 19.00).

Brunori: «C’è entusiasmo, contento per gol e vittoria»

7 Febbraio 2026 Team
Gregucci: «Vinto con coraggio e sacrificio, ora il Palermo»

7 Febbraio 2026 Team
Brunori e Begić a segno, la Samp batte il Modena al “Braglia”

7 Febbraio 2026 Team