Due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano in chiave-Palermo

Il calendario non ammette soste. Archiviato il successo di Modena, la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Angelo Gregucci e staff hanno diviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico per i titolari della sfida vinta al “Braglia”, attivazione in palestra, partitella con la Primavera e lavori aerobici sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Percorsi di recupero sul campo per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Lorenzo Malanca. Terapie per Simone Giordano. Domani, lunedì, è in agenda una seduta pomeridiana.