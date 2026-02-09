U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

La designazione arbitrale per Sampdoria-Palermo, gara in programma martedì 10 febbraio (ore 19.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 24.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.
Assistenti: Preti di Mantova e Ceolin di Treviso.
Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.
VAR: Di Paolo di Avezzano.
AVAR: Monaldi di Macerata.

