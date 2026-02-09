U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

News

Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bettella (Pescara), Capelli (Padova), Castagnetti (Cesena), Dalla Vecchia e Guiu (Virtus Entella), Merkaj (Südtirol), Missori (Avellino), An. Oyono (Frosinone), Zampano (Modena).

Diffidati Sampdoria: Vulikic.

altre news

Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

9 Febbraio 2026 Team
Due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

Due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

8 Febbraio 2026 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Palermo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Palermo

7 Febbraio 2026 Team