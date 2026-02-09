U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Palermo

News

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Palermo

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Palermo, 24.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-palermo_match_program

altre news

Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

9 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

9 Febbraio 2026 Team
Due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

Due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

8 Febbraio 2026 Team