Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Palermo
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Palermo, in programma domani, martedì, al “Ferraris” (ore 19.00) e valida quale 24.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.