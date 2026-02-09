U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Palermo

News

Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Palermo

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Palermo, in programma domani, martedì, al “Ferraris” (ore 19.00) e valida quale 24.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.

altre news

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Palermo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Palermo

9 Febbraio 2026 Team
Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Palermo senza squalificati

9 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

Arbitri: Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco di Ciampino

9 Febbraio 2026 Team