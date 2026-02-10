U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Begic esulta: «I gol in blucerchiato sono una doppia felicità»

Le parole del centrocampista Tjas Begić al termine di Sampdoria-Palermo, 24.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Gregucci: «Fatta la miglior prestazione, ora abbiamo un’anima»

10 Febbraio 2026 Team
Festival del gol al “Ferraris”, 3-3 tra Samp e Palermo

10 Febbraio 2026 Team
Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Palermo

9 Febbraio 2026 Team