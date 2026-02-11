Due velocità al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

Archiviato il pari con il Palermo, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Angelo Gregucci e staff hanno diviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella sfida pareggiata al “Ferraris”, attivazione atletica, esercitazioni tecniche, partitella in spazi ridotti sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Terapie per Matteo Palma; differenziati sul campo per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e Simone Giordano. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.