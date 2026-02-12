Ancora due gruppi al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria si avvicina a Bogliasco alla sfida casalinga con il Padova, in programma sabato (ore 15.00). Dopo una sessione collettiva di videoanalisi, Angelo Gregucci e staff hanno ancora diviso la rosa in due gruppi: uno, composto dai maggiormente impiegati con il Palermo, impegnato sul campo superiore del “Mugnaini” tra attivazione atletica, esercitazioni tecniche e tattiche; l’altro, formato dal resto dei disponibili, alle prese sul campo principale con attivazione tecnica, esercitazioni tattiche e breve partitella con la Primavera. Percorsi differenziati per Fabio Depaoli, Salvatore Esposito, Simone Giordano e Lorenzo Malanca. Terapie per Matteo Palma. Domani, venerdì, è in agenda una seduta di rifinitura mattutina, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa.