U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Padova affidata a Zufferli di Udine

News

Arbitri: Sampdoria-Padova affidata a Zufferli di Udine

La designazione arbitrale per Sampdoria-Padova, gara in programma sabato 14 febbraio (ore 15.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 25.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Garzelli di Livorno e Catallo di Frosinone.
Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

altre news

Giudice Sportivo: una giornata a Foti, salterà Sampdoria-Padova

Giudice Sportivo: una giornata a Foti, salterà Sampdoria-Padova

12 Febbraio 2026 Team
Due velocità al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

Due velocità al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

11 Febbraio 2026 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Padova

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Padova

10 Febbraio 2026 Team