Giudice Sportivo: una giornata a Foti, salterà Sampdoria-Padova

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Casas (Venezia), Cella (Mantova), Francesconi (Cesena), Foti (allenatore in seconda Sampdoria).

Diffidati Sampdoria: Vulikic.

