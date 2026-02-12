U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Padova

News

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Padova, 25.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-padova_match_program

altre news

Italia Under 18: Diop convocato per il doppio test con l’Ucraina

12 Febbraio 2026 Team
Ancora due gruppi al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

12 Febbraio 2026 Team
Arbitri: Sampdoria-Padova affidata a Zufferli di Udine

12 Febbraio 2026 Team