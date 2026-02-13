Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Sampdoria-Padova
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Padova, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 15.00) e valida quale 25.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Begić, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.