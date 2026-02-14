Due giorni di riposo per il Doria, da martedì testa al Mantova

Domenica e lunedì di stacco per la Sampdoria dopo la vittoria ottenuta al “Ferraris” con il Padova. Angelo Gregucci e staff hanno dato appuntamento ai blucerchiati per il pomeriggio di martedì, quando al “Mugnaini” di Bogliasco si comincerà a preparare la trasferta di Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 15.00).