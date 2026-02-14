Rigore di Brunori: la Sampdoria supera il Padova al “Ferraris”
Rigore di Brunori: la Sampdoria supera il Padova al “Ferraris”
Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 25.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 1
Padova 0
Reti: p.t. 34′ Brunori rig.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadžikadunić, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci (19′ s.t. Conti), Cicconi; Begic (33′ s.t. Pafundi), Pierini (40′ p.t. Cherubini); Brunori (33′ s.t. Soleri).
A disposizione: Ghidotti, Riccio, Coda, Giordano, Ferrari, Vulikic, Diop, Barák.
Allenatore: Gregucci.
Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa (8′ s.t. Pastina), Sgarbi, Barreca (8′ s.t. Silva); Varas, Bortolussi, Harder, Capelli (31′ s.t. Caprari); Di Maggio (25′ s.t. Di Mariano), Seghetti (8′ s.t. Bonaiuto).
A disposizione: Fortin, Perrotta, Crisetig, Fusi, Lasagna, Faedo, Giunti.
Allenatore: Andreoletti.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Garzelli di Livorno e Catallo di Frosinone.
Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco.
VAR: Volpi di Arezzo.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Note: ammoniti al 19′ p.t. Villa per comportamento non regolamentare; al 22′ p.t. Ricci per gioco scorretto, al 25′ p.t. Henderson per proteste; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), pack 2 gare biglietti 191 (rateo 2.545 euro), paganti 4.070 (incasso 69.843 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.