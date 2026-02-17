U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Mantova senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Doumbia (Venezia), Guarino (Empoli), Kofler (Südtirol), Zaro (Cesena).

Diffidati Sampdoria: Vulikic.

Due giorni di riposo per il Doria, da martedì testa al Mantova

14 Febbraio 2026 Team
Di Pardo: «Vittoria che ci dà entusiasmo e continuità»

14 Febbraio 2026 Team
Gregucci: «Tre punti fondamentali, il tifo è fantastico»

14 Febbraio 2026 Team