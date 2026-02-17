Video e partitella al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

La Sampdoria si è rimessa in moto in vista della trasferta di Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di attivazione in palestra e sul campo superiore del “Mugnaini”, esercitazioni tecniche e di possesso intervallate da serie di ripetute e partitella finale. Mattia Viti in gruppo solo per la prima parte (scarico di gestione), esentati dalla partitella i rientranti Fabio Depaoli, Salvatore Esposito e gli altri disponibili maggiormente impiegati con il Padova. Terapie per Matteo Palma. Assente Karim Diop, impegnato con l’Italia Under 18.

Esami. Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini hanno evidenziato rispettivamente una lesione di primo grado al retto femorale destro e una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia sinistra. I due, infortunatisi nel corso della partita di sabato, hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero fisioterapico. Domani, mercoledì, altro appuntamento al pomeriggio.