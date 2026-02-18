U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, giovedì nuovo pomeridiano

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla trasferta di Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 15.00). In attesa di ritrovare Karim Diop – in panchina ieri nel primo dei due test che l’Italia Under 18 ha organizzato con i pari età ucraini -, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano incentrato su attivazione, esercitazioni tattiche e partite su spazi ridotti sul campo superiore del “Mugnaini”. Con il gruppo si sono allenati anche Fabio Depaoli, Salvatore Esposito (esentati dalle partitelle) e Mattia Viti, mentre Dennis Hadzikadunic ha interrotto in anticipo la seduta a causa di sintomi influenzali. Differenziati in palestra e sul campo per Lorenzo Malanca e Matteo Palma. Terapie per Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Domani, giovedì, nuovo appuntamento pomeridiano.

