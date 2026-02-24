U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Bari senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Charlys (Reggiana), Elia e Magnino (Empoli), Fusi e Perrotta (Padova), Gravillon (Pescara), Sounas (Avellino), Tonoli (Modena).

Diffidati Sampdoria: –

