Arbitri: Sampdoria-Bari affidata a Perenzoni di Rovereto

La designazione arbitrale per Sampdoria-Bari, gara in programma venerdì 27 febbraio (ore 21.00) al “Ferraris” di Genova e valida quale 27.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.
Assistenti: Di Giacinto di Teramo e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.

Forza e trasformazione, giovedì rifinitura e conferenza

25 Febbraio 2026 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Bari

25 Febbraio 2026 Team
Giudice Sportivo: Sampdoria e Bari senza squalificati

24 Febbraio 2026 Team