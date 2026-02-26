U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Con il Bari uno scontro diretto, servirà attenzione»

News

Gregucci: «Con il Bari uno scontro diretto, servirà attenzione»

Le parole dell’allenatore Angelo Gregucci alla vigilia di Sampdoria-Bari, 27.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Sampdoria-Bari

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Sampdoria-Bari

26 Febbraio 2026 Team
Forza e trasformazione, giovedì rifinitura e conferenza

Forza e trasformazione, giovedì rifinitura e conferenza

25 Febbraio 2026 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Bari

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Bari

25 Febbraio 2026 Team