Al “Ferraris” passa il Bari: la Samp si arrende a Moncini e Bellomo

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 27.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria  0
Bari                2
Reti: p.t. 26′ Moncini; s.t. 45′ Bellomo.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Palma (15′ s.t. Giordano), Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Esposito (30′ s.t. Ricci), Henderson (17′ s.t. Conti), Cicconi (30′ s.t. Soleri); Begic, Cherubini (15′ s.t. Pafundi); Brunori.
A disposizione: Krastev, Coucke, Riccio, Depaoli, Ferrari, Casalino, Barák.
Allenatore: Gregucci.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Artioli (17′ s.t. Traore), Maggiore (38′ s.t. Braunoder), Dorval; Rao (38′ s.t. Bellomo), Esteves (26′ s.t. De Pieri); Moncini (26′ s.t. Çuni).
A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Cavuoti, Pucino, Mane, Nicolaou.
Allenatore: Longo.
Arbitro: Perenzoni di Rovereto.
Assistenti: Di Giacinto di Teramo e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.
VAR: Camplone di Lanciano.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.
Note: ammoniti all’ 11′ p.t. Artioli, al 40′ p.t. Palma, al 45′ p.t. Henderson, al 18′ s.t. Traore, al 29′ s.t. Esposito per gioco scorretto, al 46′ p.t. Brunori per proteste, al 39′ s.t. Çuni, al 46′ s.t. Bellomo per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 3.850 (incasso 64.176 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.

