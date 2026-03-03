Sono ventitré i blucerchiati convocati per Juve Stabia-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, è stata resa nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, mercoledì, al “Menti” (ore 20.00) e valida quale 28.a giornata della Serie BKT 2025/26. Assente mister Angelo Gregucci, che, per motivi di salute, non ha svolto la consueta conferenza stampa della vigilia e non prenderà nemmeno parte alla doppia trasferta di Castellammare di Stabia e Frosinone e al ritiro romano previsto tra le due partite. Con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.