Di Pardo risponde a Okoro, pari con la Juve Stabia
Per il report della sfida tra gialloblù e blucerchiati, 28.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Juve Stabia 1
Sampdoria 1
Reti: s.t. 43′ Okoro., 48′ Di Pardo.
Juve Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ s.t. Maistro), Correia, Leone, Cacciamani; Gabrielloni (33′ s.t. Okoro), Burnete (14′ s.t. Pierobon).
A disposizione: Signorini, Vetro, Ricciardi, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Matheus, Mannini.
Allenatore: Abate.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ s.t. Soleri); Di Pardo, Conti (45′ s.t. Barák), Esposito (31′ s.t. Ricci), Giordano (19′ s.t. Cicconi); Begic, Cherubini (45′ s.t. Pafundi); Brunori.
A disposizione: Ghidotti, Coucke, Riccio, Hadžikadunić, Depaoli, Ferrari, Casalino.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: Collu di Cagliari.
Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Emmanuele di Pisa.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Paterna di Teramo.
AVAR: Rutella di Enna.
Note: ammoniti al 13′ s.t. Martinelli per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori (incasso euro); terreno di gioco in sintetico.