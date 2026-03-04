U.C. Sampdoria Sampdoria logo

News

Mancini: «Punto prezioso, uniti verso l’obiettivo»

L’analisi del direttore sportivo Andrea Mancini al termine di Juve Stabia-Sampdoria, 28.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Blucerchiati in ritiro a Roma in vista di Frosinone-Sampdoria

4 Marzo 2026 Team
Di Pardo: «Reazione giusta, guardiamo avanti con fiducia»

4 Marzo 2026 Team
Di Pardo risponde a Correia, pari con la Juve Stabia

4 Marzo 2026 Team