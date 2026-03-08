Sampdoria assente allo “Stirpe”, il Frosinone ne fa tre
Per il report della sfida tra gialloazzurri e blucerchiati, 29.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Frosinone 3
Sampdoria 0
Reti: p.t. 25′ Fiori; s.t. 4′ Raimondo, 20′ Corrado.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono (6′ s.t. J. Oyono), Calvani, J. Gelli, Corrado; Calò (31′ s.t. Koutsoupias), Cicchella; Ghedjemis (22′ s.t. Fini), F. Gelli, Fiori (22′ s.t. Kvernadze); Raimondo (31′ s.t. Vergani).
A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Ndow, Zilli, Masciangelo, Kone.
Allenatore: Alvini.
Sampdoria (3-5-2): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (20′ Barák); Di Pardo (36′ s.t. Depaoli), Begić, Esposito (11′ s.t. Cherubini), Ricci (36′ s.t. Casalino), Cicconi; Soleri (20′ s.t. Pafundi), Brunori.
A disposizione: Ghidotti, Coucke, Riccio, Giordano, Ferrari, Conti.
Allenatore: Gregucci.
Arbitro: La Penna di Roma 1.
Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Miniutti di Maniago.
Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Note: ammonito al 36′ p.t. A. Oyono, al 3′ s.t. Esposito, al 16′ s.t. Fiori per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; abbonati 7.135 (rateo 97.339,06 euro), paganti 5.648 (incasso 45.962 euro); terreno di gioco in buone condizioni.