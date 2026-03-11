U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Venezia affidata a Feliciani di Teramo

La designazione arbitrale per Sampdoria-Venezia, gara in programma sabato marzo (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Feliciani di Teramo.
Assistenti: Votta di Moliterno e Bitonti di Bologna.
Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.
VAR: Di Paolo di Avezzano.
AVAR: Gualtieri di Asti.

