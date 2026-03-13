U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Lombardo per Sampdoria-Venezia

News

Sono ventitré i convocati di Lombardo per Sampdoria-Venezia

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Venezia, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Martinelli; Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ferri, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.

altre news

Lombardo: «Nessuna paura, restiamo uniti per questa maglia»

Lombardo: «Nessuna paura, restiamo uniti per questa maglia»

13 Marzo 2026 Team
Tattica e partitelle in chiave-Venezia, venerdì rifinitura e conferenza

Tattica e partitelle in chiave-Venezia, venerdì rifinitura e conferenza

12 Marzo 2026 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Venezia

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Venezia

12 Marzo 2026 Team