Sono ventitré i convocati di Lombardo per Sampdoria-Venezia
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Sono ventitré i convocati di Lombardo per Sampdoria-Venezia
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Venezia, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Martinelli; Ravaglia.
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ferri, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.