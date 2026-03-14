La Samp ferma la capolista: posta divisa con il Venezia
La Samp ferma la capolista: posta divisa con il Venezia
Per il report della sfida tra blucerchiati e arancioneroverdi, 30.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 0
Venezia 0
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadžikadunić (1′ s.t. Ferrari), Viti; Di Pardo, Conti (36′ s.t. Ricci), Esposito, Cicconi; Begić (41′ s.t. Pafundi), Cherubini; Brunori (41′ s.t. Soleri).
A disposizione: Ravaglia, Coucke, Ferri, Riccio, Giordano, Depaoli, Casalino, Barák.
Allenatore: Lombardo.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Dagasso (19′ s.t. Casas), Busio, Doumbia, Sagrado; Perez, Adorante (19′ s.t. Lauberbach).
A disposizione: Plizzari, Korac, Farji, Venturi, Compagnon, Lella, Sverko, Bohinen, Sidibe, Pietrelli.
Allenatore: Stroppa.
Arbitro: Feliciani di Teramo.
Assistenti: Votta di Moliterno e Bitonti di Bologna.
Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.
VAR: Di Paolo di Avezzano.
AVAR: Gualtieri di Asti.
Note: ammoniti al 25′ s.t. Begić per gioco proteste, al 35′ s.t. Conti per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.049 (incasso 34.402 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.