U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Lombardo: «Punto di sacrificio, avanti con questo spirito»

News

Lombardo: «Punto di sacrificio, avanti con questo spirito»

L’analisi dell’allenatore Attilio Lombardo al termine di Sampdoria-Venezia, 30.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

14 Marzo 2026 Team
Ferrari: «Per questa maglia ci sarò sempre, a Carrara per la vita»

Ferrari: «Per questa maglia ci sarò sempre, a Carrara per la vita»

14 Marzo 2026 Team
La Samp ferma la capolista: posta divisa con il Venezia

La Samp ferma la capolista: posta divisa con il Venezia

14 Marzo 2026 Team