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Giudice Sportivo: stop per Esposito, Avellino senza Cancellotti

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Giudice Sportivo: stop per Esposito, Avellino senza Cancellotti

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 31.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Bandinelli (Spezia), Cancellotti (Avellino), De Pieri (Bari), Esposito (Sampdoria), Faedo (Padova), Giorgini (Juve Stabia).

Diffidati Sampdoria: Brunori e Conti.

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