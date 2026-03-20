Tattica e partitella al “Mugnaini”, sabato rifinitura e conferenza

Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria alla sfida con l’Avellino, in programma domenica al “Ferraris” (ore 17.15). Dopo una sessione di videoanalisi, sul campo superiore del “Mugnaini” Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive e partitella finale dalla quale sono stati esentati i titolari della sfida di Carrara, impegnati in una serie di ripetute. Parzialmente in gruppo Liam Henderson. Percorsi di recupero per Oliver Abildgaard e Lorenzo Malanca; terapie per Dennis Hadžikadunić. Domani, sabato, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.