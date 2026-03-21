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Lombardo: «Voglio una Samp carica e determinata»

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Lombardo: «Voglio una Samp carica e determinata»

Le parole dell’allenatore Attilio Lombardo alla vigilia di Sampdoria-Avellino, 32.a giornata della Serie BKT 2025/26.

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