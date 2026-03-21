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Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Avellino

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Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Avellino

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con l’Avellino, in programma domani, domenica, al “Ferraris” di Genova (ore 17.15) e valida quale 32.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.

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